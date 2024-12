Gravi irregolarità sono emerse durante i controlli effettuati sullo smontaggio del palco di X Factor, allestito in piazza del Plebiscito per la finale del talent musicale trasmessa il 5 dicembre. Gli ispettori del lavoro e i tecnici dello Iam (Ispettorato di area metropolitana) hanno scoperto 21 lavoratori in nero su 92 controllati, coinvolti nelle operazioni di smontaggio della struttura.

I numeri dell’operazione

Durante l’ispezione, che ha interessato 29 imprese coinvolte nel progetto, sono emerse violazioni significative:

21 lavoratori irregolari, privi di contratto o tutele.

6 imprese sospese per aver superato il tasso del 10% di lavoro nero previsto dalla legge.

Sanzioni amministrative complessive di oltre 50.000 euro.

16 multe elevate per mancanze in materia di sicurezza, con un totale di quasi 30.000 euro.

Un settore a rischio

Il settore degli allestimenti di eventi è particolarmente delicato dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. In passato, incidenti gravi e mortali hanno portato il legislatore a intervenire con normative più stringenti. Tuttavia, come dimostrano i risultati dei controlli, il fenomeno del lavoro irregolare continua a rappresentare un problema diffuso.