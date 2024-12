Un episodio di grave violenza verbale e minacce ha scosso la comunità di Lettere durante i tradizionali mercatini di Natale. Un cittadino letterese ha aggredito verbalmente e minacciato due agenti della Polizia Municipale, Paola Cavallaro e Raffaele Annunziata, mentre erano in servizio.

L’episodio è stato denunciato alle autorità giudiziarie. Il sindaco di Lettere, Anna Amendola, ha espresso la sua condanna ferma e il suo sostegno agli agenti coinvolti.

La dichiarazione del Sindaco

«L’aggressione verbale e le minacce ai danni dei nostri agenti della Polizia Municipale sono un atto di violenza inaccettabile. La Polizia Municipale opera per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori e per preservare la viabilità del territorio. Aggredire un vigile urbano significa attaccare l’intera Amministrazione comunale e la comunità che rappresenta» ha affermato il sindaco Amendola.

Ha poi aggiunto: «I vigili urbani sono il volto visibile delle istituzioni locali. Nonostante le difficoltà dovute alla carenza di risorse, lavorano ogni giorno per assicurare ordine e sicurezza su un territorio complesso e vasto. Questa aggressione non solo è un’offesa alle istituzioni, ma mina il rispetto delle regole e delle libertà altrui».

Il ruolo della Polizia Municipale

La Polizia Municipale, nonostante le risorse limitate, si impegna quotidianamente per il benessere della comunità locale. Durante eventi come i mercatini di Natale, il loro ruolo diventa ancora più cruciale per garantire sicurezza, ordine e una viabilità efficiente in un contesto di grande afflusso di persone.

Indagini in corso

L’aggressore è stato denunciato alle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di tutelare maggiormente gli operatori delle forze dell’ordine locali, spesso esposti a situazioni di rischio durante l’esercizio delle loro funzioni.