Un drammatico tentativo di suicidio è stato scongiurato ieri mattina a Capua, grazie al tempestivo intervento di una vigilessa della polizia municipale. La giovane donna aveva cercato di togliersi la vita gettandosi nel fiume Volturno, dal ponte Romano del comune campano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10, quando alcuni passanti, testimoni del gesto disperato, hanno immediatamente allertato la sala operativa dei vigili del fuoco.

Al loro arrivo sul posto, i vigili hanno trovato la ragazza già in acqua, ma sotto il controllo di una vigilessa della polizia municipale che, nonostante il pericolo, era riuscita a raggiungerla con una canoa. La vigilessa, mostrando grande prontezza e coraggio, teneva la testa della giovane lontana dall’acqua, afferrandola per i capelli per evitarle di annegare.

La donna è stata rapidamente recuperata e affidata alle cure del personale del 118, che l’ha trasportata d’urgenza in ospedale. Durante le verifiche mediche, sono state riscontrate fratture agli arti. Le condizioni della giovane, purtroppo, sono gravi, ma grazie al pronto intervento, il tentativo di suicidio non ha avuto il tragico esito temuto.

Questo episodio mette in luce non solo il coraggio e la professionalità degli operatori di pubblica sicurezza, ma anche l’importanza dell’attenzione e della prontezza dei cittadini nel reagire a situazioni di emergenza. Il salvataggio, infatti, è stato possibile solo grazie alla tempestiva segnalazione di chi ha assistito al gesto e alla rapida risposta dei soccorritori.