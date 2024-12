La polizia locale, guidata dal comandante Biagio Chiariello, ha intensificato i controlli sulle attività delle ditte impegnate nella posa dei cavi per la fibra ottica. L’operazione, già avviata alcuni mesi fa, ha portato alla luce diverse irregolarità, tra cui:

Irregolarità Riscontrate

Mancato ripristino della sede stradale:

Le strade interessate dagli scavi per la fibra ottica spesso non vengono riparate adeguatamente, lasciando il manto stradale sconnesso.

Questa situazione crea pericoli per i pedoni, oltre a costituire una violazione normativa.

Veicoli non assicurati:

Nei cantieri, alcuni mezzi utilizzati dalle ditte sono risultati privi di assicurazione obbligatoria, un’infrazione grave che mette a rischio la sicurezza stradale.

Azioni e Sanzioni

Sanzioni amministrative: Le ditte sono state multate per le violazioni accertate, con particolare riguardo al mancato ripristino delle strade e all’utilizzo di veicoli non in regola.

Controlli mirati e continui: Le operazioni di verifica si ripeteranno per garantire il rispetto delle normative.

Impatto Sui Territori

La mancata riparazione delle strade è una problematica diffusa nei comuni interessati dai lavori per la linea veloce internet. Oltre ai rischi per la sicurezza, questo comportamento genera disagio per i residenti e un aggravio di spese per le amministrazioni locali, costrette a intervenire per sistemare le strade.