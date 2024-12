Un drammatico episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri presso la stazione ferroviaria di Ascea, dove un giovane di origine indiana, di soli 23 anni, si è tolto la vita lanciandosi sotto un treno Intercity in transito.

I Dettagli dell’Accaduto

Il tragico evento è avvenuto sulla tratta Roma-Reggio Calabria, dove l’Intercity, che non prevedeva fermate ad Ascea, stava transitando ad alta velocità. Il giovane si è lanciato improvvisamente sui binari, rendendo impossibile per il macchinista fermare il convoglio in tempo.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria (Polfer), che hanno avviato le indagini per ricostruire i dettagli dell’accaduto.

Disagi alla Circolazione Ferroviaria

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione ferroviaria lungo una delle principali arterie di collegamento tra Nord e Sud Italia. I convogli in transito hanno subito ritardi e deviazioni per consentire gli accertamenti delle autorità e la rimozione del corpo.