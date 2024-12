A dicembre 2024, l’INPS erogherà pensioni, indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL), Assegno Unico e Universale (AUU) e altre prestazioni sociali, seguendo un calendario ben definito. In questo articolo scoprirai tutte le scadenze e i dettagli, ottimizzati per una lettura chiara e completa.

1. Pensioni di Dicembre 2024

Il pagamento delle pensioni di dicembre avverrà secondo queste modalità:

Pagamento bancario: Disponibile dal 2 dicembre 2024, primo giorno bancabile del mese.

Ritiro in contanti presso Poste Italiane:

A-B: lunedì 2 dicembre

C-D: martedì 3 dicembre

E-K: mercoledì 4 dicembre

L-O: giovedì 5 dicembre

P-R: venerdì 6 dicembre

S-Z: sabato 7 dicembre (solo mattina).

💡 Consiglio: Per evitare file, recati in posta nelle ore pomeridiane o dopo i primi giorni.

Pagamento in contanti: Ammesso solo per importi fino a 1.000 euro netti. Per cifre superiori, è necessario comunicare all’INPS un conto corrente su cui effettuare l’accredito.

Servizio per over 75: I pensionati over 75 che ricevono la pensione in contanti possono delegare i Carabinieri per il ritiro e la consegna a domicilio.

Per maggiori dettagli, consulta il cedolino online sul sito INPS con SPID, CIE o CNS.

2. Quattordicesima e Importo Aggiuntivo

Quattordicesima di dicembre: Accreditata ai pensionati che:

Hanno compiuto 64 anni nel secondo semestre 2024.

Hanno iniziato a percepire la pensione durante il 2024.

Importo aggiuntivo: Previsto un bonus di 154,94 euro per chi riceve pensioni inferiori a determinate soglie reddituali.

Se non ricevi questi importi e pensi di averne diritto, puoi presentare una domanda di ricostituzione online sul sito INPS o rivolgerti a un patronato.

3. Conguagli 730 e Ritenute Fiscali

Il rateo di pensione di dicembre potrebbe includere conguagli per rimborsi o trattenute fiscali derivanti dai modelli 730 rettificativi o integrativi.

Controlla online: Accedi al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” sul sito INPS per verificare gli importi e le eventuali trattenute.

4. Assegno Unico e Universale (AUU)

Pagamenti di dicembre: Previsti per il 17, 18 e 19 dicembre 2024 per chi non ha avuto variazioni nella composizione familiare.

Arretrati e nuove domande: L’assegno viene erogato retroattivamente dal mese di marzo per le domande presentate entro il 30 giugno. Per richieste successive, decorre dal mese successivo alla domanda.

📌 Come fare domanda:

Puoi presentare richiesta:

Online sul sito INPS.

Contattando il numero verde 803.164 (rete fissa) o 06.164.164 (rete mobile).

Rivolgendoti a un patronato.

5. NASpI e DIS-COLL

Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL vengono pagate mensilmente, entro la prima metà del mese, secondo la data di presentazione della domanda.

Pagamento: Avviene dopo l’accoglimento della domanda. Controlla lo stato della tua pratica sul sito INPS.

6. Assegno di Inclusione (ADI)

Pagamento di dicembre: Disponibile intorno al 27 dicembre 2024 per i beneficiari già accreditati e per chi ha sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) entro novembre.

Beneficiari: Nuclei familiari con almeno un componente:

Disabile.

Minorenne.

Over 60.

In condizioni di svantaggio sociale e sanitario.

💡 L’importo base è di 500 euro al mese, incrementabile fino a 780 euro con requisiti aggiuntivi (es. spese abitative).

7. Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Il pagamento segue un calendario simile all’ADI:

Prima rata di dicembre: Il 15 dicembre per le domande presentate entro il 15 novembre.

Rate successive: Disponibili dal 27 dicembre 2024.

Questo contributo di 350 euro mensili è riservato a chi partecipa a progetti di formazione o riqualificazione professionale.

Dicembre 2024 è un mese ricco di scadenze INPS, ma con una buona pianificazione è possibile gestire tutto senza intoppi. Consulta il portale INPS per ulteriori dettagli e ricordati di utilizzare credenziali digitali come SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi online.