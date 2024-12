Attimi di terrore si sono vissuti a Forio, sull’isola d’Ischia, quando un uomo, visibilmente in difficoltà, si è sporto dal balcone del suo appartamento manifestando l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. La scena ha destato grande preoccupazione tra i vicini, che, percependo il grave rischio, hanno immediatamente allertato la polizia municipale.

Gli agenti, guidati dal comandante Giovangiuseppe Iacono, si sono precipitati sul posto con grande discrezione, evitando l’uso di sirene e lampeggianti per non agitare ulteriormente l’uomo. Una volta giunti in strada, un poliziotto ha coordinato le operazioni mentre altri due agenti sono riusciti a entrare nell’appartamento dell’uomo, cercando di avvicinarsi senza scatenare reazioni impulsive.

Nonostante la forte determinazione del soggetto di mettere fine alla propria vita, gli agenti hanno cercato un dialogo. Dopo un iniziale rifiuto, in cui l’uomo ribadiva le sue intenzioni suicide, i poliziotti sono riusciti a stabilire una conversazione e, con grande tatto, lo hanno convinto a ricevere dell’acqua. Approfittando di questo momento di distrazione, sono riusciti a bloccarlo in sicurezza, strappandolo così dalla zona più pericolosa.

L’uomo è quindi trasportato all’ospedale Rizzoli di Ischia per le necessarie valutazioni psicologiche e mediche. Grazie all’abilità e alla calma degli agenti, si è reso possibile evitare il peggio in un momento di grave vulnerabilità per la persona coinvolta.