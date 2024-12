Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito la provincia di Caserta. L’epicentro è stato localizzato nella zona di Roccamonfina, a una profondità di soli 2 chilometri, rendendo il sisma percepibile in un’area molto vasta della Campania.

Dettagli Tecnici del Terremoto

Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa si è verificata alle ore 7:33 con coordinate geografiche di 41.3000°N, 13.9620°E. La bassa profondità ha amplificato l’effetto del sisma, portando molti residenti a segnalare tremori significativi.

Zone Interessate

Il terremoto è stato avvertito non solo a Roccamonfina, ma anche in comuni limitrofi e aree più distanti, come Giugliano, Cercola e Secondigliano. Numerosi utenti sui social media hanno condiviso le loro esperienze, descrivendo il sisma come breve ma intenso.

Nessun Danno Registrato

Fortunatamente, al momento non si segnalano danni a persone o strutture. Tuttavia, la protezione civile continua a monitorare la situazione per eventuali sviluppi. La popolazione è stata invitata a mantenere la calma e a seguire le indicazioni delle autorità locali.

Roccamonfina: Una Zona Sismica e Vulcanica

L’area di Roccamonfina è nota per la sua origine vulcanica, il che rende il territorio particolarmente sensibile ai fenomeni sismici. Eventi di questa intensità non sono rari, ma la popolazione locale è abituata a convivere con tali eventi grazie a protocolli di sicurezza ben consolidati.