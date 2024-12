Una notte drammatica quella appena trascorsa lungo la statale 7, nel territorio di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di due giovani, Francesco Giumentaro, 25 anni, e la sua fidanzata, Ilaria Gallone, 24 anni. La notizia ha scosso profondamente le comunità di Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Mesagne e Latiano, dove le vittime erano ben conosciute.

L’Incidente

Il sinistro è avvenuto intorno alle 3:50 del mattino. I due ragazzi viaggiavano a bordo di un’Audi A4, quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è finita violentemente contro il guard rail. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo ai due giovani.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, tra cui il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma purtroppo i tentativi di salvarli si sono rivelati vani. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Le Vittime

Francesco Giumentaro, 25 anni, originario di Ceglie Messapica ma residente a Francavilla Fontana, era il figlio del titolare del noto Bar del Viale situato su viale Vincenzo Lilla.

Ilaria Gallone, 24 anni, originaria di Mesagne ma residente a Latiano, era una giovane conosciuta e apprezzata nella sua comunità.

La coppia, unita nella vita, ha trovato un destino tragico nella notte. L’affetto e il dolore delle rispettive comunità sono già evidenti nei messaggi e nelle commemorazioni che stanno circolando sui social media.