La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di colore giallo, valida dalla mezzanotte di oggi fino alle 23:59 di domenica 8 dicembre, giornata dell’Immacolata. L’intero territorio campano sarà interessato da condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni sparse, temporali intensi e venti forti di origine sud-occidentale.

Le previsioni: pioggia, vento e mareggiate

Precipitazioni: attese piogge e temporali localmente intensi.

Venti: forti e con possibili raffiche, che renderanno il mare agitato, aumentando il rischio di mareggiate nelle aree costiere più esposte.

Nevicate: possibili fenomeni nevosi a quote superiori ai 1000 metri, con possibilità di accumuli anche a quote inferiori in alcune zone montane.

Rischi per il territorio: dissesto idrogeologico

La perturbazione in arrivo pone il rischio di dissesti idrogeologici, tra cui:

Allagamenti e ruscellamenti.

Cedimenti di strade o argini fluviali.

Caduta massi e frane nelle aree collinari e montane.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile ha invitato i sindaci e le autorità locali a:

Attivare i Centri Operativi Comunali (COC) per monitorare la situazione e intervenire rapidamente in caso di emergenze.

Monitorare alberature e infrastrutture pubbliche, particolarmente esposte al rischio di danni causati dal vento e dalle intense precipitazioni.

Diffondere le informazioni alla popolazione, invitando i cittadini alla massima prudenza.

Consigli per i cittadini

Evitare spostamenti non necessari, specialmente in zone montuose o lungo i litorali.

Prestare attenzione ai bollettini meteorologici e agli aggiornamenti delle autorità locali.

Evitare di sostare in prossimità di corsi d’acqua, pendii instabili o alberature che potrebbero cedere a causa del vento.