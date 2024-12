A Somma Vesuviana si stanno gettando le basi per un’istruzione innovativa e sostenibile. Oggi, in via Giulio Cesare, sono iniziati i lavori per una nuova scuola primaria, che sarà un modello di eccellenza sia sotto il profilo educativo che tecnologico. La struttura, che sorgerà all’interno di un Parco Urbano di oltre 32.000 mq, includerà un laboratorio scientifico e tecnologico, un sistema fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile, e un impianto di ventilazione meccanica per contrastare la proliferazione di epidemie.

Il sindaco Salvatore Di Sarno ha sottolineato l’importanza del progetto:

“Oggi abbiamo posato la prima pietra per la nuova scuola primaria, ma sono già partite anche le fondazioni dell’asilo nido. Questo progetto rappresenta un passo importante per il futuro della nostra comunità. Con il PNRR diamo priorità alle scuole e alla qualità della vita dei nostri cittadini, creando edifici scolastici a basso consumo energetico, con tetti-giardino e spazi verdi.”

La nuova scuola sarà dotata di aule flessibili con pareti mobili per favorire l’aggregazione sociale e una didattica interattiva e intercomunicante.

19 Milioni di Euro Investiti per il Cambiamento

L’assessore al PNRR, Giuseppe Auriemma, ha evidenziato la portata degli investimenti per l’istruzione:

“Con 19 milioni di euro, stiamo trasformando le scuole di Somma Vesuviana. Il cantiere dell’asilo nido è un’operazione strategica per migliorare l’offerta educativa fin dalla prima infanzia, supportando le famiglie e favorendo la conciliazione tra vita familiare e lavoro. Questo è un passo concreto per incentivare la partecipazione femminile al mondo del lavoro.”

La scuola dell’infanzia sarà un punto di riferimento per lo sviluppo affettivo e educativo dei più piccoli, garantendo un aiuto essenziale alle famiglie.

Uno Sguardo al Futuro

Il progetto rappresenta una sintesi tra innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, posizionando le scuole di Somma Vesuviana tra le più moderne del territorio. Non lontana dall’area archeologica della Villa Augustea, la nuova scuola primaria diventerà un simbolo di progresso e di attenzione verso le nuove generazioni.

Con il completamento previsto entro il 2025, Somma Vesuviana si prepara a inaugurare una nuova era per l’istruzione locale.