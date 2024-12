I carabinieri di Mercato San Severino hanno arrestato in flagranza di reato un giovane salernitano, L.S., sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di droga. L’operazione, avvenuta nella serata di ieri nel comune di Pellezzano, ha portato alla scoperta di 4,3 chili di cocaina, quattro telefoni cellulari e 2.095 euro in contanti. Il denaro, ritenuto provento di attività illecite, è stato immediatamente sequestrato.

Il ritrovamento e l’arresto

L’arresto è frutto di un’intensa attività investigativa condotta dai militari, che ha permesso di raccogliere elementi fondamentali per individuare l’indagato. Durante la perquisizione personale e domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto quattro panetti di cocaina, sottolineando la gravità della situazione.

L.S. è ora accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un reato grave che potrebbe avere importanti implicazioni legali, soprattutto considerando il quantitativo di droga rinvenuto e gli strumenti sequestrati.

Proseguono le indagini

Le forze dell’ordine continuano a indagare per chiarire il ruolo preciso del giovane e il suo possibile legame con un’organizzazione dedita al traffico di droga. Il ritrovamento di quattro cellulari lascia ipotizzare un potenziale coinvolgimento in una rete di spaccio ben strutturata.

Nelle prossime ore, l’arrestato sarà ascoltato dal Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale di Salerno, un momento cruciale per determinare la custodia cautelare e gli eventuali sviluppi processuali.

Reati e conseguenze legali

La detenzione di droga in quantità così elevate, combinata con il possesso di denaro contante e dispositivi di comunicazione multipli, è un elemento aggravante che potrebbe portare a pene severe in caso di condanna. La legge italiana prevede infatti pene significative per chi viene riconosciuto colpevole di traffico o spaccio di stupefacenti.

Conclusioni

L’operazione di Pellezzano rappresenta un successo per i carabinieri di Mercato San Severino nella lotta al traffico di droga. Resta ora da verificare l’intera portata delle attività dell’indagato e i suoi eventuali contatti con altri soggetti coinvolti nel mondo della criminalità organizzata.