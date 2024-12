Una donna di 56 anni è stata arrestata per rapina impropria dopo aver tentato di rubare capi di abbigliamento in un negozio, usando delle forbicine per rimuovere l’anti-taccheggio. L’incidente è avvenuto ieri in un negozio multipiano nel centro di Capua.

Secondo le ricostruzioni, la donna, apparentemente convinta di non essere vista, ha estratto un paio di forbici e ha iniziato a tagliare le etichette di alcuni capi, rimuovendo l’anti-taccheggio in plastica. Dopo aver manomesso i dispositivi di sicurezza, ha infilato gli abiti nella sua borsa. Tuttavia, una commessa si è accorta del gesto e ha prontamente allertato il 112, riuscendo nel frattempo a bloccare la donna.

Nel tentativo di fuggire, la 56enne ha reagito in maniera violenta, colpendo la commessa con le forbicine sulle mani e le braccia. La dipendente del negozio è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove le sono stati diagnosticati tre giorni di prognosi per le ferite riportate.

L’aggressora è stata successivamente arrestata dai carabinieri giunti sul posto. Il suo comportamento violento ha aggravato la sua posizione, trasformando un tentativo di furto in un caso di rapina impropria.