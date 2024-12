Pomeriggio di tensione in via Sant’Arcangelo a Baiano, dove un 26enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato dalla Polizia di Stato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio ha visto come vittima l’onorevole Francesco Emilio Borrelli, noto per il suo impegno contro le illegalità sul territorio.

L’aggressione

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti tempestivamente dopo una segnalazione di aggressione nei confronti del parlamentare. All’arrivo sul posto, gli operatori hanno trovato il 26enne in forte stato di agitazione. L’uomo si scagliava contro l’onorevole Borrelli con offese, insulti e tentativi di aggressione fisica, spingendo e scalciando chiunque tentasse di frapporsi tra lui e il deputato.

Resistenza e attacco al personale sanitario

Nel corso delle operazioni, il giovane ha dichiarato di sentirsi male, rendendo necessario l’intervento del personale sanitario del 118. Tuttavia, una volta giunti i soccorsi, l’uomo ha aggredito anche i medici, intensificando il clima di violenza.

Nonostante la situazione estremamente concitata, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto. L’intervento ha richiesto notevoli sforzi, vista l’aggressività del soggetto.

Deferiti altri quattro soggetti

Nel contesto dell’operazione, altri quattro individui presenti sul posto sono stati denunciati in stato di libertà per gli stessi reati, connessi all’aggressione e alla resistenza opposta agli agenti.