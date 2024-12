Il weekend dell’Immacolata 2024 sarà segnato da una significativa ondata di maltempo, con l’arrivo di una massa d’aria fredda proveniente dal Polo Nord. Questo fenomeno, che attraverserà l’Europa prima di raggiungere il Mediterraneo, porterà con sé condizioni meteorologiche avverse su gran parte dell’Italia, come annunciato da Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it.

Mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre

Nord: Pressione in aumento con cielo prevalentemente sereno, ma con temperature in calo. Locali banchi di nebbia sulle pianure lombarde.

Centro: Precipitazioni significative su Abruzzo e Molise, con neve sopra gli 850-900 metri. Temperature in calo per i venti settentrionali.

Sud: Maltempo diffuso, con nubifragi su Sicilia, Calabria e Puglia. Possibile neve sopra i 1500 metri, in rialzo durante la giornata.

Venerdì 6 dicembre

Nord: Giornata soleggiata, anche se permarrà la nebbia mattutina sulle pianure. Nevicate isolate sui confini alpini sopra i 900 metri.

Centro: Tempo asciutto e stabile, con qualche nuvola di passaggio.

Sud: Ultime piogge su Puglia meridionale e Messinese, seguite da una graduale stabilizzazione.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre

L’aria fredda intensificherà le condizioni di maltempo:

Sabato 7: Peggioramento diffuso al Nord con nevicate su Alpi, Prealpi e, nella notte, anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli.

Domenica 8: Venti forti di Maestrale e Libeccio con raffiche fino a 90 km/h causeranno mareggiate lungo le coste della Liguria, Toscana e Sardegna. Il maltempo colpirà soprattutto Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna e Sicilia, con piogge intense e neve abbondante sopra i 1000 metri.

Previsioni dettagliate per il weekend

Sabato: Nord sotto la neve, specie in Piemonte, Lombardia e Friuli. Venti in aumento al Centro-Sud.

Domenica: Miglioramento al Nord; al Centro-Sud forti temporali e nevicate sugli Appennini a partire dai 6-800 metri, con temperature in ulteriore calo.

Avvertenze

Le raffiche di vento e le mareggiate previste rendono consigliabile limitare gli spostamenti in mare e prestare attenzione nelle aree costiere. La neve sulle strade di montagna potrebbe creare disagi alla viabilità: si raccomanda di viaggiare con mezzi equipaggiati.

Il clima si raffredderà ulteriormente nella prossima settimana, inaugurando una fase tipicamente invernale su tutto il Paese.