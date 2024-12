Due giovani sono stati pestati dal ‘branco’ ad Aversa (Caserta), all’uscita delle prove di teatro. Lo denuncia il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la richiesta di aiuto dei genitori dei due ragazzi. Il deputato spiega che “la mamma di uno dei due ragazzi pestati, ha raccontato che suo figlio e l’amico sono stati prima provocati e poi picchiati, in dieci contro due, senza motivo. ‘A mio figlio hanno rotto il setto nasale, mentre l’amico ha un piede fratturato’. Poteva diventare una tragedia”.

Per Borrelli “Aversa è sotto scacco dei violenti. Continuano a consumarsi delitti orribili nell’indifferenza generale. Bisogna reagire con forza. I giovani non possono vivere con la paura di essere aggrediti senza ragione mentre mangiano un panino con gli amici. Siamo di fronte a una deriva di violenza senza fine. Dopo i terribili accadimenti di Sorrento, dove un ragazzo è stato ridotto in fin di vita, pestato da sei persone. Ora Aversa. E’ il momento di rispondere colpo su colpo, senza dare tregua a chi vuole trasformare le nostre strade in un far west senza regole”, conclude il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.