Negli ultimi anni, molti italiani hanno visto diminuire le proprie aspettative pensionistiche, soprattutto coloro che hanno iniziato a versare i contributi dopo l’entrata in vigore della legge Dini del 1995, che ha segnato un importante cambiamento nel sistema pensionistico. Tuttavia, ci sono strumenti e incentivi promossi dalle istituzioni per sostenere i futuri pensionati, tra cui bonus pensione e vantaggi fiscali legati ai fondi pensione.

Il Bonus Pensione: Cos’è e Quanto si Può Ottenere

Uno degli strumenti più interessanti è il bonus pensione, che può portare nelle tasche dei contribuenti un importo che varia da 1.188 a 2.208 euro, in base al reddito e alla percentuale di aliquota IRPEF applicata. Questo incentivo consente ai lavoratori di entrare nell’età pensionistica con maggiore tranquillità economica.

Come Richiedere il Bonus Pensione

Per ottenere questo bonus, è necessario:

Presentare la dichiarazione dei redditi.

Compilare correttamente i righi E27 ed E30 del modello 730, indicando i dati relativi ai contributi versati e ai benefici fiscali.

Fondo Pensione: Un’Altra Strada per Risparmiare e Migliorare la Pensione

Un altro strumento utile è rappresentato dai fondi pensione. Oltre a garantire una pensione integrativa, offrono significativi vantaggi fiscali, grazie alla deducibilità dei versamenti effettuati. Questa deducibilità consente di ridurre la base imponibile IRPEF, con risparmi annuali che possono superare i 2.000 euro.

Limiti e Procedure

Limite annuale di deducibilità: fino a 5.164,57 euro.

Se i contributi vengono versati direttamente dal datore di lavoro, i vantaggi fiscali si riflettono direttamente in busta paga.

In caso contrario, sarà necessario indicare i contributi nei righi E27 ed E30 del modello 730.

Esempi di Risparmio Fiscale

Il risparmio varia in base al reddito e all’aliquota IRPEF applicata:

Reddito di 28.000 euro:

Aliquota IRPEF: 23%.

Imposta iniziale: 6.440 euro.

Con una deduzione di 5.164 euro, l’imposta si riduce a 5.252 euro, generando un risparmio di 1.118 euro.

Reddito di 56.000 euro:

Aliquota IRPEF: 43%.

Imposta iniziale: 16.720 euro.

Deduzione di 5.164 euro riduce l’imposta a 14.449 euro, con un risparmio di 2.221 euro.

Sfruttare gli Incentivi per Garantirsi una Pensione Migliore

Gli strumenti come il bonus pensione e i vantaggi fiscali dei fondi pensione rappresentano un’opportunità concreta per aumentare il proprio potere d’acquisto in età pensionistica. Anche se la riforma Dini e le successive modifiche al sistema pensionistico hanno ridotto gli importi previsti, pianificare con attenzione le proprie finanze e sfruttare gli incentivi disponibili può fare una grande differenza.