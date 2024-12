Nel 2024, molti pensionati potranno beneficiare di un bonus aggiuntivo. Tuttavia, l’idoneità a ricevere il bonus e l’importo spettante dipendono dall’importo della pensione e dalla presenza di altri redditi. Vediamo i dettagli.

Chi Ha Diritto al Bonus

Pensione Inferiore al Trattamento Minimo INPS

Se la pensione è inferiore al trattamento minimo fissato a 598,61 euro al mese (pari a 7.781,93 euro annui), il pensionato riceverà l’intero bonus.

Pensione Sopra il Trattamento Minimo, ma Sotto una Soglia Specifica

Se la pensione annuale è compresa tra 7.781,93 euro e 7.936,87 euro, il bonus sarà calcolato proporzionalmente.

Esempio: Un pensionato con una pensione annuale di 7.800 euro riceverà un bonus ridotto di 136,87 euro (7.936,87 – 7.800).

Requisiti per Pensionati con Altri Redditi

Singoli Pensionati:

Redditi aggiuntivi non superiori a 1,5 volte il trattamento minimo (672,89 euro/mese o 8.774,57 euro/anno). Questo include redditi da lavoro, affitti e altre fonti soggette a IRPEF.

Pensionati Coniugati:

Reddito familiare massimo: 23.345,78 euro/anno.

Reddito individuale massimo: 11.672,89 euro/anno.

Se il reddito personale del pensionato supera i 11.672,89 euro, nonostante il reddito familiare rispetti i limiti, il bonus non sarà erogato.

Esclusioni dal Bonus

Alcune categorie di pensionati non riceveranno il bonus, tra cui:

Pensioni di vecchiaia in regime di cumulo

Categoria 170, fino al completamento della prestazione.

Titolari di Prestazioni Speciali o Supplementari:

Invalidità civile (INVCIV).

Ape Sociale (APESOCIAL).

Pensioni supplementari o detassate per convenzioni internazionali.

Pensioni con Importo Mensile Pari a Zero:

In questi casi, la quota spettante sarà trasferita agli eredi o al titolare, tramite la struttura competente.

Come Ricevere il Bonus

Il bonus sarà erogato automaticamente dall’INPS per i pensionati che rispettano i requisiti. Tuttavia, è consigliabile verificare la propria posizione reddituale e, in caso di dubbi, contattare l’ente previdenziale.