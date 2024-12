Ha dell’incredibile l’episodio accaduto nei giorni scorsi al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia. Un uomo di 76 anni, originario di Giffoni Valle Piana, è stato derubato da due operatori del Saut di Eboli, che gli avrebbero sottratto il portafogli e prelevato 1.000 euro utilizzando la sua carta bancomat.

I fatti

L’episodio risale al 28 novembre scorso, quando l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Battipaglia in seguito a un malore accusato in strada. A causa delle sue condizioni, il 76enne è stato trasferito successivamente al nosocomio di Vallo della Lucania.

Quando i familiari si sono recati all’ospedale di Battipaglia per recuperare gli effetti personali del paziente, si sono accorti che qualcosa non quadrava. Sul cellulare dell’uomo comparivano notifiche bancarie relative a due prelievi di 500 euro ciascuno, effettuati in soli due minuti.

Le indagini e la denuncia

La famiglia ha immediatamente allertato le autorità. Gli agenti di Polizia, grazie a un’indagine tempestiva, hanno ricostruito la dinamica dei fatti e individuato i responsabili: due operatori del Saut di Eboli. Entrambi sono stati denunciati per il reato di furto aggravato.

Un episodio che scuote la comunità

L’accaduto ha sollevato indignazione nella comunità locale e tra il personale sanitario, che si è dissociato fermamente dai comportamenti dei due operatori infedeli. Questo episodio sottolinea l’importanza di un rigoroso controllo sull’integrità del personale, specialmente in contesti delicati come gli ospedali.