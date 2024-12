Il cardiologo Luigi Nunziata, il gastroenterologo Amedeo Cecere e il dietologo Vincenzo Monda hanno rappresentato la parte scientifica del convengo su sport, salute e benessere che si nella Reggia Quisisana di Castellammare di Stabia promosso proprio dal Parco regionale dei Monti Lattari. I loro interventi, puntuali e rigorosi, hanno catalizzato l’attenzione del pubblico nel pomeriggio, dopo che nell’arco della mattinata a parlare di sport e benessere (ma anche di prodotti tipici), erano stati alcuni testimonial d’eccezione: lo psichiatra Paolo Crepet, l’ex calciatore campione d’Italia col Napoli di Maradona, Bruno Giordano, e il maestro di judo Giovanni Maddaloni.

I tre medici, insieme a Raffaele Iaccarino (Esperto in scienze motorie) hanno evidenziato aspetti importanti dell’alimentazione e dell’attività fisica, sottolineando pure la necessità di informarsi su queste tematiche, fondamentali per la vita di ognuno. Enzo Peluso, presidente del Parco regionale dei Monti Lattari manager del settore assicurativo e finanziario, ha promosso l’incontro per “mettere il territorio dei Monti Lattari al centro del dibattito sulla valorizzazione turistica e culturale e avvicinare le nuove generazioni allo sport e al benessere proprio attraverso le risorse dell’area Parco”.