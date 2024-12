Un 22enne di Sant’Arpino, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo un controllo che ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto in via De Gasperi, a Sant’Arpino, dove il giovane era insieme a un 18enne di Orta di Atella. Durante il controllo, i carabinieri della locale Stazione hanno trovato il 22enne in possesso di hashish e cocaina. La sostanza, suddivisa in stecche, ha fatto insospettire i militari, che hanno quindi esteso la perquisizione al suo domicilio.

Il Ritrovamento di Droga e Soldi

Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno scoperto nel suo appartamento ulteriori 16,6 grammi di hashish, 6,6 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e la somma di 700 euro in banconote di piccolo taglio, tutto indicante un’attività di spaccio.

Il Tentativo di Far Scomparire la Droga

Dopo l’arresto, durante il trasferimento in caserma, il giovane ha cercato di avvertire il suo legale di fiducia, ma in realtà ha inviato un messaggio alla nonna, chiedendole di nascondere un peluche contenente droga. Questo tentativo non è sfuggito ai carabinieri, che sono tornati subito nell’abitazione del giovane.

Il Nascondiglio del Peluche

Sotto la pressione delle forze dell’ordine, la nonna ha indicato un nascondiglio nella grondaia della casa, dove il peluche contenente 42 grammi di marijuana era appena nascosto.