Momenti di tensione nella notte a Nola, dove un incendio ha colpito un escavatore parcheggiato all’interno di un cantiere impegnato nel rifacimento di Piazza d’Armi. L’episodio, avvenuto in circostanze ancora poco chiare, non ha fortunatamente causato feriti, ma ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri della stazione di Carbonara di Nola.

Le fiamme, divampate intorno alla mezzanotte, hanno danneggiato gravemente il mezzo, rallentando i lavori in corso nell’area. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini per determinare la causa dell’incendio, senza escludere alcuna pista.

Racket di Natale o incidente? Tutte le ipotesi al vaglio

La vicenda alimenta timori legati al cosiddetto “racket di Natale”, una pratica estorsiva che, in questo periodo dell’anno, vede spesso episodi di intimidazione verso imprese e attività economiche. Tuttavia, gli inquirenti mantengono un approccio prudente, valutando anche ipotesi alternative, come un possibile guasto tecnico o un atto vandalico non legato alla criminalità organizzata.

La preoccupazione dei cittadini e delle imprese

L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, già sensibile a questioni legate alla sicurezza e all’ordine pubblico. Piazza d’Armi è attualmente al centro di un importante progetto di riqualificazione, e il cantiere coinvolto rappresenta uno snodo cruciale per il rilancio dell’area.

Indagini in corso: l’appello delle autorità

I Carabinieri hanno avviato una serie di accertamenti, esaminando eventuali filmati di sorveglianza della zona e ascoltando testimonianze per raccogliere elementi utili. Nel frattempo, le autorità invitano i cittadini a collaborare, segnalando ogni informazione rilevante per chiarire l’accaduto.