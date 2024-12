Blitz dei carabinieri a Boscoreale, in provincia di Napoli, dove due uomini di 33 e 35 anni sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I due sono stati fermati durante un controllo alla circolazione stradale in via Promiscua, dove il loro atteggiamento nervoso ha insospettito le forze dell’ordine.

Il sequestro: mezzo chilo di marijuana e cellulari sospetti

Nel corso della perquisizione dell’auto, i carabinieri hanno rinvenuto 520 grammi di marijuana, suddivisi e pronti per essere dosati e venduti. Oltre alla droga, sono stati sequestrati due telefoni cellulari che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati utilizzati per gestire le attività di spaccio.

I provvedimenti: carcere e domiciliari

I due uomini, originari della zona, sono stati immediatamente arrestati. Il 33enne, che risulta già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito al carcere di Poggioreale, mentre il 35enne, incensurato, si trova ora agli arresti domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio e dovranno rispondere dell’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

Un fenomeno sotto la lente

L’operazione si inserisce in un contesto più ampio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona vesuviana, un’area spesso al centro di episodi legati alla criminalità. I controlli delle forze dell’ordine mirano a disarticolare le reti di spaccio locali, che continuano a rappresentare un problema per la sicurezza pubblica.