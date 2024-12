Una storia di solidarietà e prontezza quella accaduta a Roma, dove gli agenti della Polizia Locale, I Gruppo Prati, sono intervenuti lunedì sera per aiutare una mamma e i suoi cinque figli trovati in strada, al freddo, nei pressi di Piazza della Rovere. La donna, una 41enne di origine albanese, era giunta nella Capitale per una visita medica in un ospedale romano, ma si trovava senza alloggio né mezzi di sostentamento.

Un intervento tempestivo

La pattuglia, impegnata in un servizio di viabilità, ha notato la famiglia in evidente stato di indigenza. I cinque bambini, quattro femmine e un maschio, tutti minorenni, erano visibilmente infreddoliti e affamati. Di fronte alla criticità della situazione, gli agenti non hanno esitato ad agire, organizzando una prima forma di aiuto.

Pasti caldi e riparo per la notte

La famiglia è quindi accolta nella sede del Gruppo di Via del Falco, dove gli agenti hanno fornito coperte, brandine e pasti caldi per permettere loro di trascorrere la notte al sicuro. Questo intervento temporaneo è stato seguito da un coinvolgimento delle autorità competenti per individuare una sistemazione adeguata e avviare le procedure necessarie per la loro accoglienza.

L’accoglienza presso un’associazione di volontariato

Grazie alla collaborazione con enti di assistenza, la famiglia è successivamente trasferita presso un’associazione di volontariato che si sta occupando di offrire loro supporto e una sistemazione più stabile.

Un gesto che racconta l’impegno umano

Questo episodio mette in luce l’importanza del ruolo svolto dalle forze dell’ordine non solo nella sicurezza cittadina, ma anche nella tutela delle persone più vulnerabili. Il pronto intervento degli agenti della Polizia Locale ha permesso di trasformare una situazione drammatica in un esempio di umanità e solidarietà concreta.