Una comunità in lutto ad Alatri, dove una serata normale si è trasformata in tragedia per la morte improvvisa di Silvia Licocci, mamma di due figli e appassionata tifosa del Frosinone Calcio. La donna, residente in località Monte San Marino, ha accusato un malore dopo aver cenato con il marito e, nonostante il tempestivo trasporto all’ospedale Spaziani, non c’è stato nulla da fare.

Una perdita improvvisa

Secondo una prima ricostruzione, Silvia si trovava a cena con il marito quando ha iniziato a sentirsi male. Immediatamente accompagnata in ospedale, la situazione è apparsa subito critica. Purtroppo, all’arrivo al pronto soccorso, i medici hanno constatato che per la donna non c’era più nulla da fare. Per chiarire le cause del decesso, è stata disposta l’autopsia, che potrebbe far luce su questa morte improvvisa e inaspettata.

Il ricordo dei tifosi del Frosinone

Silvia era molto conosciuta e amata non solo nella sua comunità, ma anche tra i tifosi del Frosinone, che oggi la ricordano con affetto e dolore. La pagina social “I leoni del Matusa”, che riunisce i sostenitori della squadra, le ha dedicato un toccante messaggio:

«Sei entrata come un uragano nelle nostre vite, te ne sei andata in punta di piedi. Sei stata una leonessa con il cuore giallazzurro, sempre presente e combattiva. Eri la nostra Trem e lo resterai per sempre».

Questo tributo sottolinea l’energia e la passione che Silvia portava ovunque andasse, oltre al suo profondo legame con il Frosinone Calcio.

Una comunità sconvolta

La morte di Silvia ha lasciato un vuoto enorme nella vita dei suoi cari e nella comunità locale. Mamma amorevole e donna forte, era un punto di riferimento per amici e familiari. La notizia ha suscitato grande commozione e solidarietà verso il marito e i suoi figli, che ora devono affrontare un dolore immenso.