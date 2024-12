Il mese di dicembre 2024 porta con sé importanti appuntamenti per i pagamenti INPS. Con l’arrivo delle festività natalizie, il calendario delle erogazioni subisce alcune variazioni. In questo articolo troverai tutte le date utili per NASpI, pensioni, Assegno Unico, Assegno di Inclusione e altro ancora.

Pagamento NASpI dicembre 2024

La NASpI (indennità di disoccupazione) è tra le prime prestazioni a essere pagata ogni mese. Per dicembre:

Inizio lavorazioni: lunedì 2 dicembre, primo giorno feriale del mese.

Accrediti previsti: dal 9 dicembre, con tempistiche variabili in base alla sede territoriale INPS.

La NASpI è riservata ai lavoratori che hanno perso il lavoro in modo involontario e che soddisfano i requisiti contributivi richiesti.

Pensioni dicembre 2024

I pensionati riceveranno l’accredito della pensione già a partire dal 2 dicembre 2024. La pensione di dicembre include:

Tredicesima mensilità, rivalutata per l’inflazione.

Bonus tredicesima per pensioni minime (154,94 euro).

Quattordicesima per chi ha compiuto 64 anni dopo il 30 giugno.

Eventuali rimborsi 730.

Le addizionali IRPEF regionali e comunali non sono applicate su questa mensilità.

Assegno Unico figli a carico dicembre 2024

L’Assegno Unico, destinato ai figli a carico fino a 21 anni (o senza limiti d’età in caso di disabilità), sarà erogato con il seguente calendario:

Pagamenti regolari: 17, 18 e 19 dicembre.

Pagamenti variabili: dal 20 dicembre, per chi ha diritto a importi diversi o alla prima mensilità.

L’importo varia in base all’ISEE, ma il beneficio spetta anche senza la presentazione dell’indicatore, seppur in misura ridotta.

Assegno di Inclusione (AdI) dicembre 2024

L’Assegno di Inclusione, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, è previsto in due tranche:

Prima rata o arretrati: erogazione tra il 13 e il 16 dicembre.

Mensilità regolare: accredito tra il 24 e il 27 dicembre.

L’AdI è destinato ai nuclei familiari con ISEE entro i 9.360 euro che includono membri disabili, over 60, minorenni o in condizioni di svantaggio economico.

Supporto Formazione e Lavoro (SFL)

Chi partecipa ai programmi di politiche attive del lavoro potrà ricevere il Supporto Formazione e Lavoro nelle seguenti date:

11 dicembre: per chi attende arretrati o la prima rata.

19 dicembre: per i pagamenti successivi.

L’importo mensile è di 350 euro, per un massimo di 12 mesi.