Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Boville Ernica. Chiara Albanini, giovane residente del paese, è morta in seguito a un violento schianto verificatosi sulla superstrada Sora-Ferentino, all’altezza di Veroli. Alessandro Cervoni, un altro giovane del luogo, è rimasto gravemente ferito.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava Chiara avrebbe perso il controllo, finendo contro lo spartitraffico centrale. Il veicolo si è ribaltato più volte, riducendosi a un ammasso di lamiere. Le cause precise sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma le prime verifiche hanno escluso problemi agli pneumatici, che erano in perfette condizioni.

Non sembra inoltre che l’asfalto fosse reso scivoloso dalla pioggia, portando gli investigatori a ipotizzare che una velocità elevata possa essere stata un fattore determinante nell’incidente.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze del 118, che hanno lavorato per estrarre i ragazzi dall’auto. Purtroppo, per Chiara Albanini non c’è stato nulla da fare. Alessandro Cervoni è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono giunte anche le pattuglie della Polizia Stradale, impegnate a regolare il traffico e a effettuare i rilievi necessari per chiarire la dinamica dello schianto.

Un lutto per Boville Ernica

La notizia della morte di Chiara ha gettato nello sconforto la comunità di Boville Ernica, un piccolo paese dove i due giovani erano molto conosciuti. Il dolore per questa tragedia è stato amplificato dal fatto che Chiara era una ragazza solare, benvoluta da tutti, mentre Alessandro, ora in lotta per la vita, è descritto come un giovane pieno di energia e promesse.

Le indagini continuano

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’accaduto nei minimi dettagli. La Polizia Stradale analizzerà le telecamere di sorveglianza e raccoglierà testimonianze per comprendere cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto.