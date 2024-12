Un curioso incidente ha movimentato la cerimonia di accensione del grande albero di Natale di Piazza Portanova, a Salerno, ieri pomeriggio. Poco prima delle 17, un mezzo dei Vigili del Fuoco, con la scala ancora innalzata verso l’imponente abete, ha causato un ritardo nell’evento tanto atteso dai cittadini.

L’Intervento del Governatore Vincenzo De Luca

Visibilmente contrariato, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presente alla cerimonia, non ha nascosto il suo disappunto per l’inconveniente. Dopo aver atteso inutilmente che la scala fosse rimossa e che un addobbo fosse posizionato in cima all’albero, il governatore è intervenuto direttamente, chiedendo ai Vigili del Fuoco di lasciare la piazza per consentire il regolare svolgimento dell’evento.

Poco prima, De Luca aveva presenziato all’inaugurazione di un’altra installazione natalizia in Piazza Flavio Gioia, evento che si era svolto senza intoppi.

Un Piccolo Intoppo in un Clima Festivo

L’incidente, per quanto singolare, non ha compromesso l’atmosfera natalizia che da sempre caratterizza Salerno durante le festività. L’accensione dell’albero, sebbene con un po’ di ritardo, ha comunque regalato un momento di gioia e meraviglia ai tanti presenti, confermando il fascino delle celebrazioni natalizie nella città campana.