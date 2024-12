La compagnia carabinieri di Solofra ha messo in atto un’intensa operazione di controllo per contrastare furti e comportamenti sospetti nel territorio dell’Alta Valle del Sabato e del Solofrano.

Esito dei Controlli

Controllo Veicoli:

500 veicoli e i rispettivi occupanti sono quindi fermati e sottoposti a verifiche approfondite.

Indagini su Sospetti:

Un 52enne e un 37enne, residenti nella provincia di Avellino, sono deferiti all’autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso, trovati all’interno della loro auto durante una perquisizione in una contrada isolata di Aiello del Sabato. L’autovettura è dunque bloccata e sequestrata.

Proposte di Foglio di Via:

Sei individui (cinque uomini e una donna), provenienti dalla provincia di Salerno e con precedenti penali, sono fermati a Solofra senza inoltre fornire giustificazioni valide per la loro presenza. Per tutti è stata proposta l’irrogazione del foglio di via obbligatorio, misura volta a prevenirne il ritorno nel comune.

Obiettivi dell’Operazione

L’attività si inserisce in un piano strategico per:

Prevenire furti e crimini contro il patrimonio.

Contrastare la presenza di soggetti con precedenti penali in aree sensibili.

Garantire maggiore sicurezza nelle zone periferiche e isolate.

L’operazione ha dimostrato l’efficacia dell’azione preventiva dei carabinieri, che con controlli mirati e coordinati puntano a tutelare il territorio e a ridurre la presenza di individui dediti ad attività illecite. La proposta di foglio di via e le denunce rappresentano un chiaro segnale di fermezza contro i reati predatori.