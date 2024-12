Un incidente mortale ha scosso la comunità di Trevi, in Umbria. Due giovani, Ilaria Santomassimo, trentenne originaria di Piedimonte Matese, e Walter Bevilacqua, 36enne residente a Trevi, hanno perso la vita in uno scontro frontale sulla vecchia via Flaminia, un tratto di strada caratterizzato da un rettilineo con doppia striscia continua e divieto di sorpasso.

La Dinamica dell’Incidente

L’impatto, avvenuto su un tratto che non consente l’attraversamento della corsia opposta, è stato violentissimo:

I veicoli coinvolti:

Un’Alfa Romeo, rimasta pesantemente danneggiata ma con le ruote ancora sulla strada.

Una Citroën, che si è ribaltata su un lato a causa dello schianto.

Le autorità non hanno ancora chiarito la dinamica esatta dell’incidente, ma i veicoli sono stati posti sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Le Vittime

Ilaria Santomassimo, 30 anni:

Originaria di Piedimonte Matese, nel sud Italia.

Si era trasferita in Umbria per lavoro, stabilendosi a Trevi solo da poche settimane.

Ingegnere, lavorava a Todi e al momento dell’incidente stava rientrando a casa.

Una giovane donna determinata, alla ricerca di un futuro migliore lontano dalla sua terra natale.

Walter Bevilacqua, 36 anni:

Residente a Trevi.

Viaggiava da solo al momento dello schianto, come Ilaria.

Indagini e Conseguenze

I corpi delle due vittime sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, che deciderà se procedere con l’autopsia per chiarire ulteriormente le cause della tragedia. Solo dopo sarà possibile restituire le salme alle famiglie per le celebrazioni funebri.

Un Dolore Che Colpisce Due Comunità

Questo tragico evento lascia un profondo senso di perdita sia a Trevi, dove Walter era conosciuto, sia a Piedimonte Matese, terra natale di Ilaria. Il sogno di una vita migliore si è spezzato in un istante per due giovani, ricordandoci ancora una volta quanto le strade possano diventare teatro di tragedie.

Riflessioni sulla Sicurezza Stradale

La vecchia via Flaminia, non nuova a episodi simili, riporta l’attenzione sulla necessità di una maggiore sicurezza stradale, soprattutto in tratti critici come questo.