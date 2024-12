La vicenda di un giovane brutalmente aggredito da sei coetanei a Sorrento continua a scuotere l’opinione pubblica. La madre della vittima, Alessandra, ha raccontato il calvario che la sua famiglia sta vivendo, mettendo in luce le conseguenze fisiche e psicologiche di un episodio di violenza che ha segnato profondamente il figlio.

La dinamica dell’aggressione

Tutto è iniziato il 16 ottobre, quando il ragazzo, intervenuto per difendere un amico durante una lite scaturita da motivi di gelosia, è stato accerchiato e picchiato selvaggiamente da sei ragazzi. Nonostante fosse a terra, gli aggressori hanno continuato a colpirlo con calci e pugni, causando gravi lesioni:

Frattura della mandibola e dello zigomo,

Seri danni a un occhio,

Un lungo percorso di cure e interventi chirurgici ancora in corso.

Le parole della madre: “Non stiamo bene”

In un’intervista, Alessandra ha espresso il dolore per le condizioni del figlio e la speranza che il suo percorso di guarigione, sia fisica che psicologica, possa andare avanti:

“Purtroppo noi non stiamo bene. Per la sua storia clinica, per quello che lo aspetta ancora per parecchi mesi, per il suo reinserimento psicologico.”

La madre ricorda il momento straziante in cui ha visto per la prima volta il volto del figlio dopo l’aggressione, descrivendo l’impatto devastante della violenza subita.

Arresti domiciliari per i sei aggressori

I sei ragazzi coinvolti, accusati di lesioni personali aggravate, sono stati posti agli arresti domiciliari. La giustizia sta facendo il suo corso, ma per Alessandra è importante che questi giovani comprendano la gravità delle loro azioni:

“Mi aspetto che imparino dalla disavventura di mio figlio che la vita degli altri va rispettata.”

Con uno spirito straordinariamente positivo, nonostante il dramma vissuto, Alessandra spera che i responsabili possano essere recuperati, ricordando che rappresentano il futuro della società.