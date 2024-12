Napoli, una città ricca di storia e cultura, si trova nuovamente sotto i riflettori per episodi di vandalismo e inciviltà che stanno generando sgomento e indignazione tra cittadini e istituzioni. L’ultimo fine settimana ha visto una serie di eventi che evidenziano un problema crescente di degrado urbano, con bande di giovani e turisti irresponsabili che hanno trasformato le strade in scenari di caos e degrado.

Vandalismo a Chiaia: Guerriglia Urbana sui Gradoni di Cariati

La notte scorsa, i gradoni di piazzetta Cariati, a Chiaia, sono stati teatro di atti di vandalismo che hanno lasciato il segno:

Danneggiamenti agli arredi urbani: alberi strappati dalle fioriere e piante lanciate contro la Chiesa di Santa Caterina da Siena.

Monopattini a noleggio distrutti: alcuni mezzi sono stati gettati dalle scale, aggravando il senso di degrado.

Le autorità locali hanno avviato indagini per identificare i responsabili, grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Tuttavia, episodi simili non sono isolati: il vandalismo durante il periodo natalizio è ormai un fenomeno ricorrente. Solo pochi giorni fa, un abete di Natale è stato rubato e trascinato via da due ragazzi in motorino, scoraggiando molti commercianti dall’allestire decorazioni festive.

Turismo e Inciviltà: Episodio Scandaloso a Piazza Trieste e Trento

A poca distanza da Chiaia, un altro episodio ha scosso la comunità: un turista è stato sorpreso a urinare all’interno della Chiesa di San Ferdinando, utilizzando il portone del presepe come “riparo”. La scena, immortalata dalle telecamere di sorveglianza, ha visto l’uomo accompagnato dalla moglie, che faceva da palo.

Il parroco, allertato dalla situazione, ha affrontato la coppia e ripulito personalmente il danno, prima di avvisare i carabinieri che hanno fermato i turisti all’uscita.

“È simbolico di un turismo incontrollato, dove alcuni visitatori mostrano totale mancanza di rispetto per la cultura e la storia di Napoli,” ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli.

La Comunità in Allarme: Appelli per Maggiori Controlli

Questi episodi sottolineano la necessità di un’azione immediata per prevenire atti di inciviltà e vandalismo:

Maggiore presenza delle forze dell’ordine: intensificazione dei controlli nelle aree sensibili, specialmente durante i weekend e il periodo natalizio.

Programmi educativi: sensibilizzazione dei turisti e dei cittadini per promuovere il rispetto verso i beni pubblici e privati.

Misure preventive per i flussi turistici: regole più stringenti per gestire l’afflusso di visitatori, con particolare attenzione alla qualità del turismo.