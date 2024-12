A Palma Campania, al civico 180 di Via San Felice, si trova “La Fiorente dal 1865”, una pasticceria che da oltre 150 anni è sinonimo di qualità e tradizione. Fondata su una passione artigianale tramandata di generazione in generazione, questa storica bottega è oggi guidata dal maestro pasticciere Augusto Sepe, custode di un sapere antico che si rinnova ogni giorno attraverso le sue creazioni.

Quando si parla di Natale, i dolci tipici di La Fiorente sono veri ambasciatori della tradizione campana. Tra le prelibatezze più apprezzate ci sono i Mostaccioli e i Roccocò, che si distinguono per la loro fragranza straordinaria e un equilibrio di sapori che conquista al primo assaggio.

La produzione di questi dolci è un rito che mantiene vivo il legame con il passato. Augusto Sepe, custode di una ricetta storica, continua a spennellare i mostaccioli uno ad uno con il Naspro al cacao, rigorosamente a mano. Ogni pezzo è una piccola opera d’arte, espressione di un’attenzione ai dettagli che è sinonimo di eccellenza.

Accanto ai dolci tradizionali, La Fiorente eccelle nella produzione di panettoni artigianali, preparati seguendo una lavorazione lenta e accurata che esalta le materie prime di altissima qualità. Lievitati che raccontano una storia di pazienza e maestria: dall’impasto soffice e profumato, fino alla cottura perfetta che garantisce una consistenza unica. Ogni anno, la pasticceria propone il classico panettone nella sua forma più autentica, ma anche varianti creative che soddisfano i palati più curiosi.

La qualità de La Fiorente non conosce confini: i suoi dolci vengono richiesti non solo in Campania, ma in tutta Italia e persino all’estero. Un riconoscimento che premia l’impegno e la dedizione di un laboratorio che ha saputo trasformare la tradizione in una vera e propria forma d’arte.

Con l’approssimarsi delle festività, La Fiorente dal 1865 si conferma un punto di riferimento per chi cerca il gusto autentico della tradizione artigianale. I suoi dolci, realizzati con passione e sapienza, rappresentano molto più che semplici dessert: sono frammenti di cultura, emozioni da assaporare e condividere con le persone care.