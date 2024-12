Un tentato furto si è verificato sabato sera, intorno alle 21:30, nella casa della celebre cantante e attrice napoletana Angela Luce, situata nella panoramica zona di Posillipo, quartiere frequentemente preso di mira dai ladri. A riportarlo il quotidiano Roma oggi in edicola. L’intervento tempestivo dell’amica Giovanna Castellano, scrittrice e giornalista, ha evitato conseguenze peggiori, mettendo in fuga i malviventi.

La dinamica del tentativo di furto

I ladri avevano pianificato l’incursione presumendo che l’appartamento fosse vuoto, ma la loro azione è stata interrotta quando Giovanna Castellano, insospettita da strani rumori provenienti dal salone, ha sorpreso uno dei malviventi a volto scoperto.

Il ladro, insieme a un complice, si è dato alla fuga in modo acrobatico dal balcone forzato, senza riuscire a rubare nulla. L’esperienza dei due malviventi è apparsa evidente dal loro comportamento silenzioso e coordinato, tipico di ladri professionisti.

Il sangue freddo delle due donne

Dopo aver avvistato il ladro, Castellano ha immediatamente raggiunto Angela Luce, conducendola verso una porta di servizio, al riparo da eventuali rischi. Le due donne sono poi state accolte dai vicini accorsi sul pianerottolo, mentre Castellano ha atteso l’arrivo della polizia.

Intervento delle autorità

Sul posto sono intervenute rapidamente le Volanti dell’UPG e gli agenti del commissariato di Posillipo, seguiti dalla polizia scientifica, che ha eseguito rilievi sia all’interno che all’esterno dell’abitazione. Attualmente sono in corso le indagini per identificare i responsabili, che potrebbero aver lasciato tracce utili agli investigatori.

Un quartiere sotto assedio

Posillipo continua a essere uno dei quartieri più bersagliati dai ladri d’appartamento, specialmente nei fine settimana, quando molte case restano vuote per uscite serali. Questo episodio sottolinea ancora una volta la necessità di maggiori controlli e misure di sicurezza per proteggere le abitazioni in zone sensibili.

Il commento della comunità

Lo spavento per Angela Luce e Giovanna Castellano è stato grande, ma la prontezza di spirito ha evitato il peggio. Mentre le indagini proseguono, il quartiere riflette sulla vulnerabilità delle abitazioni, chiedendo maggiore sorveglianza e interventi per prevenire episodi simili.

Angela Luce, nota per il suo straordinario contributo alla musica e al cinema napoletano, ha ricevuto messaggi di solidarietà dai suoi fan e dalla comunità locale, che spera in una rapida cattura dei responsabili.