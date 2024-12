Il tragico incidente avvenuto il 21 novembre in via Adriano, nel Rione Traiano di Napoli, si è concluso con la morte del pedone di 77 anni investito in prossimità di un attraversamento pedonale. Nonostante i tempestivi soccorsi e il ricovero in terapia intensiva presso l’ospedale Cardarelli, le gravi ferite riportate si sono rivelate fatali. Il magistrato di turno è stato informato, e la salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dinamica dell’incidente

L’uomo è stato investito da una Fiat Punto nelle vicinanze dell’intersezione con via Catone.

Il conducente del veicolo, subito identificato, è stato sottoposto ai test di rito, risultati negativi.

La Fiat Punto è stata posta sotto sequestro, mentre le indagini sulla dinamica del sinistro proseguono.

Statistiche drammatiche sulla sicurezza stradale

Con questo episodio, il bilancio delle vittime stradali a Napoli nel 2024 sale a 25, così suddivise:

13 pedoni;

9 conducenti di motocicli;

2 ciclisti;

1 passeggero di autovettura.

Azioni della polizia locale

Il comando della polizia locale di Napoli ribadisce il proprio impegno a intensificare i controlli e le attività di prevenzione sul territorio cittadino. L’obiettivo è quello di promuovere il rispetto del Codice della Strada e garantire maggiore sicurezza, soprattutto in zone critiche come quelle urbane ad alta densità di traffico e pedoni.