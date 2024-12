L’INPS ha recentemente pubblicato il messaggio n° 4097/24, in cui comunica che sta inviando i preavvisi di sospensione delle prestazioni economiche legate al reddito a coloro che non hanno comunicato i propri redditi per l’anno 2020. Questo obbligo riguarda in particolare chi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione Finanziaria o chi non l’ha comunicata integralmente. Tra le prestazioni coinvolte vi sono la pensione di invalidità e l’assegno mensile per le persone con sindrome di Down, che potrebbero essere sospesi se non si è adempiuto l’obbligo di comunicazione.

Per ottenere chiarimenti o ulteriori informazioni, è possibile contattare il Telefono D, il servizio di consulenza dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), al numero diretto 333 1826708 o inviare un’email all’indirizzo telefonod@aipd.it.

Il servizio del Telefono D, come quello di tutti gli uffici dell’AIPD, è parte integrante dell’iniziativa “AIPD per tutti, tutti per AIPD”, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito dell’Avviso 2/2023, che supporta progetti di rilevanza nazionale, ai sensi dell’art. 72 del Decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).