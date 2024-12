Un grave incidente stradale si è verificato oggi sulla Autostrada A1, nel tratto della carreggiata nord compreso tra Capua e Caianello, causando una vittima e due feriti. La tragedia ha colpito una donna di 56 anni, originaria di Napoli, che ha perso la vita sul colpo dopo che l’auto su cui viaggiava è stata coinvolta in un tamponamento.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto a seguito di un urto tra due veicoli. L’auto della vittima, dopo essere stata colpita, ha sbandato violentemente, causando l’impatto fatale. I soccorritori del 118, intervenuti prontamente con diverse ambulanze, hanno tentato inutilmente di rianimare la donna, il cui decesso è stato purtroppo immediato.

I Feriti e la Situazione Clinica

Oltre alla donna deceduta, altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza negli ospedali di Caserta e Sessa Aurunca. Le loro condizioni restano critiche, con una prognosi riservata. Non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sulle loro identità.

Conseguenze sul Traffico

Il tratto autostradale interessato ha subito notevoli rallentamenti, complicando la circolazione dei veicoli diretti verso nord. Sul posto, gli agenti della Polizia Stradale sono impegnati sia nelle operazioni di regolazione del traffico sia nei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Prossimi Passi nelle Indagini

La salma della vittima è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta per accertamenti. Le indagini continueranno per determinare eventuali responsabilità e cause precise del tamponamento. L’ipotesi principale al momento è quella di una distrazione o di un possibile malfunzionamento tecnico di uno dei veicoli coinvolti.