La comunità di Portico di Caserta è scossa dalla tragica scomparsa di Tiziano Mellucci, 48 anni, rimasto vittima di un incidente stradale in Germania. Mellucci, residente all’estero da molti anni, si occupava di spedizioni e trasporti. È deceduto mentre si trovava a bordo del suo furgone per effettuare consegne.

La dinamica dell’incidente

L’incidente, le cui esatte circostanze sono ancora sotto indagine da parte delle autorità tedesche, è stato fatale per Mellucci. Nonostante i soccorsi, le gravi ferite riportate nell’impatto non hanno lasciato scampo al casertano.

Non appena saranno completati gli accertamenti giudiziari in Germania, la salma di Tiziano tornerà a Portico di Caserta, dove amici, familiari e concittadini potranno dargli l’ultimo saluto.

Un dolore che segna una famiglia e una comunità

Tiziano era fratello di Domenico Mellucci, figura conosciuta nel paese come allenatore e responsabile della società sportiva Macasport, attiva nell’atletica leggera. Numerosi i messaggi di cordoglio per Domenico, che in passato aveva già affrontato la tragica perdita di un altro fratello, Gianni.

Le parole degli amici esprimono il dolore collettivo:

“Ti siamo vicini per superare questo momento di forte dolore”, si legge in uno dei messaggi rivolti a Domenico.

“Era un ragazzo stupendo, generoso e laborioso, sempre pronto ad aiutare”, raccontano le persone che conoscevano Tiziano.

Anche il sindaco di Portico di Caserta, Giuseppe Oliviero, ha espresso profondo dolore per l’accaduto, ricordando la famiglia Mellucci con parole di vicinanza e affetto.

Incidenti mortali nel Casertano: una scia di dolore

Il tragico evento si aggiunge a una serie di incidenti mortali che hanno recentemente colpito la provincia di Caserta. Solo pochi giorni fa, altre due vite sono state spezzate in incidenti a Marcianise e Francolise, dove sono deceduti Pasquale Tarantino e Sara Pirone.