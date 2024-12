Con l’avvicinarsi del 2025, è tempo di pensare alla nuova certificazione ISEE, fondamentale per accedere a numerosi bonus e agevolazioni. Ecco un riepilogo delle principali soglie e dei relativi benefici disponibili il prossimo anno.

Cos’è l’ISEE e perché è importante?

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un parametro che misura la situazione economica di un nucleo familiare, calcolato sulla base di redditi, patrimoni e numero di componenti del nucleo. Questo indicatore è essenziale per accedere a sostegni economici, agevolazioni sociali e bonus dedicati.

Per il 2025, ottenere l’ISEE aggiornato sarà cruciale per continuare a beneficiare delle misure attive nel 2024 o per accedere a nuovi sostegni.

Soglie ISEE e relativi bonus

ISEE pari o inferiore a 6.000 euro

Supporto per la formazione e il lavoro: 350 euro per chi partecipa a corsi formativi.

Prestazione universale per anziani ultraottantenni: 850 euro mensili per anziani con bisogno assistenziale gravissimo.

ISEE pari o inferiore a 8.000 euro

Carta Acquisti: 80 euro bimestrali per famiglie con minori di 3 anni o per over 65.

ISEE pari o inferiore a 9.360 euro

Assegno di Inclusione: misura che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, destinata a nuclei in difficoltà economica.

ISEE pari o inferiore a 9.530 euro

Bonus Sociale Bollette: agevolazione su luce, gas e acqua. Per famiglie numerose (almeno 4 figli), la soglia sale a 20.000 euro.

ISEE pari o inferiore a 15.000 euro

Carta “Dedicata a te”: 500 euro una tantum per nuclei con almeno 3 componenti e senza altre misure di sostegno.

ISEE pari o inferiore a 17.000 euro

Assegno Unico per Figli a Carico: importo massimo (circa 200 euro) per famiglie con reddito al di sotto di questa soglia.

ISEE pari o inferiore a 20.000 euro

Assegno di maternità: erogato dai Comuni per donne senza copertura assicurativa durante la gravidanza.

ISEE pari o inferiore a 25.000 euro

Bonus Asilo Nido: rimborso massimo di 3.000 euro annui. Le cifre diminuiscono progressivamente sopra i 25.000 euro.

ISEE inferiore a 40.000 euro

Maggiorazione Bonus Asilo Nido: fino a 3.600 euro per i figli successivi al primo (nati dal 2024), se c’è almeno un figlio sotto i 10 anni.

Come richiedere l’ISEE 2025

Per ottenere il modello ISEE, bisogna rivolgersi al CAF, al patronato o procedere autonomamente tramite il portale INPS. Saranno necessari:

Dichiarazione dei redditi 2024.

Documento di identità valido.

Dati patrimoniali aggiornati al 31 dicembre 2024.