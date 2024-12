Un’aggregazione di Tir-lumaca e manifestazioni di protesta sono state annunciate da Trasportounito per richiamare l’attenzione del Governo sui gravi problemi che affliggono il settore dell’autotrasporto italiano. L’iniziativa, decisa durante un’assemblea tenutasi a Napoli, mira a sensibilizzare le istituzioni, in particolare il Ministero dei Trasporti, accusato di non aver dedicato sufficiente attenzione alle difficoltà del comparto.

I problemi dell’autotrasporto italiano

Secondo Maurizio Longo, segretario generale di Trasportounito, il settore vive una crisi profonda, caratterizzata da:

Costi operativi in aumento, dovuti al caro carburanti e ai rincari di pedaggi autostradali.

Mancanza di politiche strutturali, capaci di supportare le imprese del settore, molte delle quali sono piccole e medie aziende schiacciate dalla concorrenza internazionale.

Inadeguatezza infrastrutturale, con strade e reti logistiche spesso non all’altezza delle esigenze degli operatori.

Inefficienza burocratica, che ostacola la gestione quotidiana delle attività.

La protesta: una manifestazione tangibile

La decisione di adottare forme di protesta visibili, come le manifestazioni di Tir-lumaca, nasce dalla percezione di un’inerzia istituzionale che aggrava ulteriormente la situazione. Questa modalità di protesta prevede l’occupazione delle strade da parte di colonne di Tir che viaggiano a velocità ridotta, causando rallentamenti e disagi, con l’obiettivo di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità.

Le richieste al Governo

Trasportounito rivolge un appello al Ministro dei Trasporti affinché vengano intraprese azioni concrete e immediate per:

Ridurre i costi operativi, attraverso sgravi fiscali e incentivi specifici per gli autotrasportatori.

Potenziamento delle infrastrutture, garantendo una rete stradale più sicura e funzionale.

Snellire la burocrazia, semplificando le procedure e riducendo i tempi necessari per ottenere permessi e licenze.

Riconoscimento delle specificità del settore, tutelando maggiormente i lavoratori e le imprese italiane.