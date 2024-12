Un grave incidente si è verificato sulla statale 268 ‘del Vesuvio’, all’altezza del chilometro 1,700, nel comune di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Tre persone sono rimaste ferite, e le autorità stanno ancora indagando per determinare le cause dell’accaduto.

Dettagli dell’incidente

L’incidente ha comportato la chiusura di un tratto della statale, con deviazioni del traffico agli svincoli attigui per consentire le operazioni di messa in sicurezza. I feriti sono stati prontamente soccorsi e trasportati in strutture sanitarie per ricevere le cure necessarie. Le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora note.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre di Anas e le Forze dell’Ordine, che stanno collaborando per ripristinare la normale circolazione e raccogliere informazioni utili per chiarire la dinamica dell’evento.

Impatti sulla viabilità

La chiusura del tratto interessato sta causando rallentamenti e disagi agli automobilisti che percorrono la statale 268. Si consiglia agli utenti di utilizzare percorsi alternativi e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità presenti sul posto.

Raccomandazioni per gli automobilisti

In attesa della riapertura del tratto, è fondamentale guidare con prudenza e prestare attenzione alla segnaletica temporanea. La statale 268 ‘del Vesuvio’ è una strada molto frequentata, e la sicurezza deve essere sempre la priorità per tutti gli utenti della strada.