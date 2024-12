Dopo un fine settimana di cielo sereno e un significativo calo delle temperature, la settimana in Campania è iniziata con condizioni meteorologiche favorevoli. Tuttavia, per domani, 3 dicembre 2024, è atteso un peggioramento generale del tempo su tutta la regione, con un aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni.

Le Previsioni per Napoli

Notte tra oggi e domani: il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con temperature stabili.

Mattina: le condizioni resteranno relativamente stabili, con nubi sparse ma senza fenomeni significativi.

Pomeriggio: il meteo inizierà a peggiorare, con nubi più compatte e possibili piovaschi.

Sera: aumento delle precipitazioni, che potrebbero risultare più consistenti. I venti soffieranno moderatamente, raggiungendo una velocità di circa 2 nodi.

Consigli per Affrontare il Maltempo

Abbigliamento: porta con te un ombrello o un impermeabile per far fronte alle piogge previste.

Attenzione al traffico: le precipitazioni serali potrebbero causare rallentamenti alla viabilità, specialmente nelle aree urbane.

Attività all’aperto: meglio pianificarle nella mattinata, quando il rischio di pioggia sarà più basso.

Panorama Regionale

Il peggioramento toccherà tutte le province della Campania, con un aumento della probabilità di piogge dal pomeriggio alla sera. Le temperature rimarranno in linea con quelle registrate nei giorni precedenti, caratterizzate da un clima tendenzialmente invernale.

Per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni meteorologiche, tieni d’occhio le previsioni locali e prepara il tuo guardaroba al ritorno del maltempo.