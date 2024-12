Con l’arrivo di novembre, la Campania ha finalmente visto i primi segnali dell’inverno. Questa mattina il Monte Matese si è svegliato sotto un soffice manto bianco, frutto delle basse temperature notturne che hanno favorito la formazione della prima neve dell’anno.

Un’Anticipazione dell’Inverno

Le prime nevicate non hanno solo trasformato il paesaggio, ma hanno anche acceso l’entusiasmo degli amanti della montagna. Località come il Matese e altre zone appenniniche sono pronte ad accogliere gli appassionati di sport invernali, offrendo un assaggio delle attività e delle bellezze che caratterizzeranno la stagione fredda.

Anche nel vicino Abruzzo, le località sciistiche come Roccaraso, Pescocostanzo, Rivisondoli e Castel di Sangro sono già state interessate da abbondanti nevicate. Le immagini condivise sui social da abitanti e attività commerciali mostrano paesaggi fiabeschi che attirano ogni anno visitatori da tutta Italia, compresi molti napoletani.

Il Monte Matese: Un Paradiso Invernale

Situato tra Campania e Molise, il Monte Matese rappresenta una meta ideale per chi vuole godersi la neve senza allontanarsi troppo dai grandi centri urbani. Con il passare delle settimane e l’arrivo di nuove perturbazioni, si prevede che l’area possa diventare un punto di riferimento per gli sportivi e le famiglie in cerca di relax sulla neve.