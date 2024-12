Un incendio è divampato questa mattina, poco dopo le ore 7:00, all’interno di un ex cotonificio abbandonato situato in via Pasquale Vitiello, a Scafati. La struttura, ormai ridotta a una discarica non autorizzata, è stata teatro di un rogo che ha interessato un cumulo di immondizia. Le cause che hanno scatenato le fiamme sono ancora in fase di accertamento.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera, supportati da due autobotti e un carro aria. Questo veicolo è stato fondamentale per garantire una scorta d’aria agli operatori impegnati nelle operazioni, data la densità del fumo e la complessità dell’intervento.

Le squadre di emergenza sono riuscite a spegnere le fiamme, ma restano al lavoro per soffocare le ultime braci ancora attive. Per garantire la completa messa in sicurezza dell’area, stanno utilizzando estinguente schiumogeno, una sostanza specifica per bloccare eventuali riaccensioni.

La situazione attuale

Attualmente, l’incendio risulta sotto controllo e l’area circostante non sembra essere a rischio immediato. Tuttavia, il rogo ha sollevato preoccupazioni per le possibili emissioni nocive derivanti dalla combustione di rifiuti.

Le autorità competenti stanno svolgendo indagini per individuare le cause precise dell’incendio e verificare eventuali responsabilità legate all’abbandono della struttura e al suo utilizzo come discarica abusiva.

Un fenomeno preoccupante: incendi e discariche abusive

L’episodio di Scafati si inserisce in un contesto più ampio di emergenza ambientale nella regione, dove il problema delle discariche abusive rappresenta una criticità crescente. Questi spazi non solo deturpano il paesaggio, ma diventano anche potenziali focolai per incendi, con gravi conseguenze per l’ambiente e la salute pubblica.