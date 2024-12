Con l’avvicinarsi del Natale, il Comune di Spello ha annunciato due iniziative di grande impatto sociale, destinate a sostenere le famiglie in difficoltà economiche. Si tratta di due bonus, uno per il canone di locazione e l’altro per i nuovi nati del 2024, che promettono di rendere più sereno il periodo festivo e di dare respiro alle famiglie del territorio.

1. Bonus Canone di Locazione

Il primo provvedimento riguarda un aiuto economico una tantum per i cittadini che affrontano difficoltà nel pagamento dell’affitto. Attraverso un avviso pubblico, il Comune ha messo a disposizione questa misura rivolta a chi risiede in abitazioni in locazione e ha bisogno di un sostegno concreto.

Come richiedere il bonus:

Gli interessati devono compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune di Spello e presentarlo entro il 31 dicembre 2023. Le domande possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.spello@postacert.umbria.it oppure consegnate a mano presso lo Sportello del Cittadino.

2. Bonus “Nuovi Nati 2024”

Il secondo bonus è dedicato alle famiglie che accoglieranno un bambino, sia per nascita che per adozione, nel corso del 2024. L’iniziativa intende offrire un aiuto economico per affrontare le prime spese legate all’arrivo di un nuovo membro nella famiglia.

Valore del contributo:

300 euro per famiglie con un Isee fino a 30.000 euro.

200 euro per nuclei familiari con un Isee superiore ai 30.000 euro.

Termine e modalità di presentazione:

Le domande per il bonus “Nuovi Nati” devono essere presentate entro il 3 gennaio 2025, utilizzando sempre l’indirizzo PEC del Comune o consegnandole allo Sportello del Cittadino.

Un Sostegno Concreto per la Comunità

Queste iniziative rispondono a una crescente richiesta di supporto economico e sottolineano l’impegno del Comune di Spello nel garantire benessere ai propri cittadini. L’attenzione verso il problema degli affitti, spesso un peso significativo per molte famiglie, e il sostegno ai nuovi nati evidenziano una sensibilità particolare verso le esigenze quotidiane e familiari.

Una Visione di Solidarietà e Inclusione

I due bonus non rappresentano solo un aiuto materiale, ma anche un forte messaggio di solidarietà comunitaria. In un’epoca di difficoltà economiche diffuse, il Comune dimostra di saper ascoltare i bisogni dei cittadini e di lavorare per un futuro più inclusivo ed equo.

Questi interventi offrono alle famiglie spellane un motivo in più per affrontare il Natale con speranza e fiducia, rafforzando il tessuto sociale e promuovendo una comunità più resiliente e solidale.