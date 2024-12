Nei pressi del palazzetto dello sport del comune di Castel Morrone, si è verificata una grave perdita d’acqua da una delle principali condutture idriche della provincia di Caserta. L’evento ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, grazie alla spettacolarità del getto d’acqua fuoriuscito dalla tubazione danneggiata.

Intervento rapido dei Vigili del Fuoco

La situazione è stata gestita prontamente: una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta è intervenuta per mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di delimitazione hanno garantito la protezione dei cittadini e contenuto i danni potenziali.

Lavori in corso: personale dell’acquedotto campano sul posto

Contestualmente, è stato richiesto il supporto del personale tecnico dell’acquedotto campano. Gli operatori sono al lavoro per individuare le cause del guasto e procedere con le riparazioni necessarie.

Disagi alla circolazione

L’enorme quantità d’acqua riversatasi sulla strada ha causato rallentamenti significativi alla circolazione veicolare nell’area. Le autorità locali hanno diramato un avviso invitando gli automobilisti a prestare massima attenzione durante il transito nella zona.

Prevenzione e sicurezza

Eventi come questo sottolineano l’importanza di una costante manutenzione delle infrastrutture idriche per prevenire guasti simili, che possono generare non solo disagi alla cittadinanza ma anche seri rischi per la sicurezza stradale.