Un episodio di violenza ha sconvolto il quartiere di Fratte, a Salerno, dove un litigio tra due donne cinquantenni è degenerato fino a culminare in un accoltellamento. Il fatto si è verificato nella tarda mattinata, intorno alle ore 12, in piazza Galdi, attirando l’attenzione dei passanti e richiedendo un tempestivo intervento delle autorità e dei soccorsi.

I fatti e lo stato di salute della donna ferita

Le cause scatenanti della lite non sono ancora chiare e sono oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Salerno. Durante il diverbio, una delle due donne ha colpito l’altra con un’arma da taglio, provocandole ferite che, per fortuna, non si sono rivelate letali. La vittima è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Ruggi d’Aragona, dove si trova attualmente ricoverata. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, ed è fuori pericolo di vita.

Le indagini in corso

Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità. L’aggressore, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stata fermata dai carabinieri per essere interrogata.

La violenza in piazza: un problema crescente

Questo episodio riaccende i riflettori sul tema della violenza urbana, evidenziando come anche diverbi apparentemente banali possano sfociare in atti estremi. Le autorità invitano la cittadinanza a mantenere la calma e a segnalare tempestivamente situazioni potenzialmente pericolose.