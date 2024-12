A Casoria, in provincia di Napoli, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, liberi dal servizio, hanno messo a segno un importante colpo contro il traffico di droga. Tre persone sono state arrestate durante un’operazione che ha portato al sequestro di 11 chili di cocaina pura e oltre 93mila euro in contanti.

La Scena del Crimine

L’operazione è scattata in via Ventotene, dove i militari hanno notato una donna in strada con due grosse valigie nere. L’atteggiamento sospetto della donna ha spinto i carabinieri a osservarla da vicino. Poco dopo, sono arrivati due uomini che hanno iniziato a interagire con lei.

Sospettando un traffico illecito, i militari sono intervenuti, scoprendo che le valigie contenevano un doppiofondo sigillato, al cui interno erano nascosti circa 11 chili di cocaina, ancora pura e pronta per essere tagliata e distribuita sul mercato.

Il Ritrovamento del Denaro

Durante la perquisizione, uno degli uomini è stato trovato in possesso di 13mila euro, suddivisi in 650 banconote da 20 euro. Successivamente, presso la sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altri 80mila euro in contanti, probabilmente provento dell’attività di spaccio.

I Dettagli dell’Operazione

Droga: La cocaina era confezionata sottovuoto, una modalità tipica per garantirne la conservazione e nasconderla durante il trasporto.

Arresti: I tre individui – la donna con le valigie e i due uomini – sono stati arrestati in flagrante e portati in carcere.

Sequestro: In totale, sono stati sequestrati 11 chili di cocaina e 93mila euro in contanti.

Conseguenze Legali

I tre arrestati sono stati condotti in carcere e sono ora in attesa di giudizio. La loro posizione è aggravata dalla quantità di droga sequestrata, sufficiente per produrre migliaia di dosi, con un valore di mercato stimato in centinaia di migliaia di euro.