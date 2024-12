I carabinieri della Stazione di Lauro, in collaborazione con il Nucleo carabinieri Forestale di Marzano di Nola, hanno scoperto una discarica abusiva di scarti edili in un’area di circa 1000 metri quadrati situata tra Taurano e Lauro.

Indagini e Conseguenze

Responsabile individuato: Un uomo è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti. È accusato di aver abbandonato materiale proveniente da lavorazioni edili senza certificazione di provenienza.

Sequestro preventivo: L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo per fermare qualsiasi altro danno ambientale, avviando nel contempo le operazioni di bonifica e ripristino.

Implicazioni Ambientali

L’abbandono di scarti edili non solo rappresenta una violazione delle normative ambientali, ma costituisce anche un serio rischio per l’ambiente circostante. L’intervento dei carabinieri mira a garantire il rispetto delle leggi e la tutela del territorio.