La Carta INPS “Dedicata a Te” è una misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 15.000 euro, che offre un contributo di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e carburanti. Ecco come funziona e cosa bisogna fare per usufruire di questa opportunità.

Requisiti e Beneficiari

La carta è destinata ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 15.000 euro. I beneficiari sono individuati direttamente dall’INPS, che si occupa di segnalare gli aventi diritto ai Comuni di residenza. Non è necessario presentare una domanda: l’assegnazione avviene automaticamente in base ai dati già presenti negli archivi dell’INPS.

Come Ritirare e Attivare la Carta

Ritiro della carta: Le carte prepagate devono essere ritirate presso gli uffici di Poste Italiane.

Attivazione obbligatoria entro il 15 dicembre 2024: I beneficiari devono attivare la carta entro questa data per non perdere il diritto al contributo.

Beneficiari 2023 e Contributo 2024

Se un nucleo familiare ha già beneficiato della carta “Dedicata a Te” nel 2023 e risulta nuovamente idoneo per il 2024, il contributo di 500 euro sarà accreditato direttamente sulla stessa carta senza bisogno di ulteriori operazioni.

In caso di smarrimento o danneggiamento, è possibile richiedere una nuova carta presso un ufficio postale abilitato, presentando un documento di riconoscimento e il codice fiscale.